«الداخلية» تكشف حقيقة شكاوى موظفة في الإسماعيلية من التعنت: غير صحيحة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة الشكاوى الواردة من موظفة بالإسماعيلية والتي تقول فيها إنها تعرضت لـ«تعنت إداري».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن تعليق مدعوم بصورة ومقطع فيديو، متضمناً الزعم بقيام (موظف بإحدى الإدارات التعليمية بالإسماعيلية) بالتعنت ضد (موظفة بإحدى المدارس) وطردها من مقر عملها بالمدرسة، بالإضافة إلى قيام إحدى زميلاتها بالمدرسة بتحريض الطلاب لعدم التعامل معها.

الشاكية تضغط على القائمين بالعمل لإعادتها لوظيفتها

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالشكوى، وأنه في غضون عام 2022 شكَّلت الإدارة التعليمية بالإسماعيلية لجنة قانونية لفحص شكوى مُقدمة من المشكو في حقها الثانية ضد الشاكية لكونها مُعلم فصل «مُشاركة مجتمعية» بدون أجر «تطوعي» بإحدى المدارس وعدم حصولها على المؤهل اللازم لتدريس تلك المادة وقيامها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمدرسة، حيث انتهى رأي اللجنة إلى إنهاء تكليفها بالعمل بالمدرسة على إثر ذلك أرسلت الشاكية العديد من الشكاوى للجهات المعنية ضد بعض العاملين بالمدرسة بقصد الضغط عليهم لإعادتها للعمل، حيث تم فحص تلك الشكاوى وحفظها لعدم صحتها.