مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: 66 حزبا تقدموا بأطروحات ورؤى لكل محاور الجلسات

أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة سبل تعزيز نشاط الأحزاب اليوم، مشيدا بما تقدمه الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، وقال: «الأحزاب كانت من أكثر الفئات تفاعلا مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني».

أطروحات ورؤى

وأشار إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك 66 حزبا تقدموا بملفات بها أطروحات ورؤى وفق لأيدولوجيات كل حزب سياسي لكل الملفات الرئيسية التي أصبحت محاور رئيسية سياسية ومجتمعية واقتصادية ويندرج تحت 113 قضية.

مناقشات الحوار الوطني

وتابع: «الهدف من مناقشات الحوار الوطني ليس ما قُدم من مقترحات ولكن هناك خبراء ومتخصصون وسيتم الاستماع إلى الجميع بهدف الوصول إلى التوافق والمساحة المشتركة للانطلاق إلى آفاق جديدة»، موضحا أن ما سينتج عن الحوار الوطني سيأتي من المقدمات والمقدمات تأتي من المتحاورين.