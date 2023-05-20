تيسير مطر: موضوعات المحور السياسي في الحوار الوطني مترابطة.. والنتائج ستكون جيدة

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّه لم يتوقع أن يشهد الحوار الوطني هذا الزخم الكبير ومناقشة الموضوعات المختلفة من خلال خبراء ومتخصصين، ووجه كل الشكر للقائمين على الحوار الوطني والمشاركين فيه بالكامل.

مناقشة موضوعات مهمة

وأضاف «مطر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنّ غدا سيشهد مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأحزاب السياسية وانتخابات المحليات والإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن كل الموضوعات مرتبطة ببعضها مثل الانتخابات والأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون المحليات.

نتائج جيدة متوقعة في جلسة الغد

وتابع رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «النتائج ستكون جيدة وفي صالح الحياة السياسية بمصر، والأحزاب السياسية في حاجة إلى اكتساب المزيد من القوة وأن تكون رقما في المعادلة السياسية وتوجيه الرأي وأن تكون داعمة للوطن والمواطن المصري وحتى تستطيع أن تتعامل مع الأعباء الملقاة على عاتقها».