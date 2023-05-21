الأميرة كيت ترتدي زي النحالين احتفالا باليوم العالمي للنحل (صورة)

احتفلت العائلة الملكية البريطانية، أمس السبت، باليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو من كل عام بطريقتهم الخاصة، ونشر حساب لكيت أميرة ويلز، وزوجها الأمير وليام ولي العهد على موقع «إنستجرام»، صورةً لها أثناء احتفالها بالمناسبة.

الأميرة كيت تحتفل باليوم العالمي للنحل

ويُربى النحل أيضا في قصور بريطانيا الملكية مثل: باكنجهام، وكلارينس هاوس لإنتاج العسل المستخدم في مطابخها.

وأظهرت الصورة كيت أميرة ويلز، زوجة الأمير وليام ولي العهد البريطاني، البالغة من العمر «41 عاما» مرتدية زي النحالين، بما في ذلك القبعة والأحذية الواقية وواقي الوجه أثناء اعتنائها بالنحل في «أنمر هول» بمقاطعة نورفوك الريفية شرق إنجلترا.

وكانت الصورة مصحوبة بتعليق: «نحن نشعر بالطنين بشأن يوم النحل العالمي». وتربية النحل هي واحدة من المواهب الأقل شهرة لـ أميرة ويلز كيت، وهي واحدة تشاركها مع شقيقها جيمس ميدلتون، وفاق لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واحتفل العالم باليوم العالمي للنحل تحت شعار: «ملتزمون بحماية النحل في الإنتاج الزراعي المراعي للملقِّحات»، فيما دعا اليوم العالمي للنحل إلى العمل على المستوى العالمي من أجل دعم الإنتاج الزراعي المراعي للملقحات

الأمم المتحدة: سوء استخدام مبيدات الآفات تهدد الملقحات

واحتفلت منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، باليوم العالمي للنحل، في المقر الرئيسي لـ«منظمة الأغذية والزراعة». وكانت منظمة الأم المتحدة، حددت يوم 20 مايو يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة، وقالت المتظمة عبر موقعها الإلكتروني، إن الهدف هو تعزيز التدابير الرامية إلى حماية النحل والملقحات الأخرى، مما سيسهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمية والقضاء على الجوع في البلدان النامية.

ووفقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني، فإن سوء استخدام مبيدات الآفات والإنتاج الزراعي الأحادي المحاصيل المكثف يطرحان تهديدات خطيرة على الملقحات.