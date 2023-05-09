مجوهرات الملك تشارلز الثالث.. قيمتها 8 مليارات دولار

لا يزال تأثير حفل تتويج تشارلز الذي أقيم السبت الماضي 6 مايو الجاري في كنيسة وستمنستر أبي، مستمر في العالم، بسبب ارتفاع تكلفة الحفل، الذي تراوح بين 100 إلى 114 مليون جنيه استرليني، ولم يكن من ضمنها مجوهرات الملك تشارلز الثالث الأثرية، التي تقدر بنحو 8 مليارات دولارات.

مجوهرات الملك تشارلز الثالث

أفاد تقرير نشر عبر موقع ABC NEWS، أن قيمة مجوهرات الملك تشارلز الثالث التي ارتداها في حفل التتويج تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بما يتضمن الآتي:

تاج سانت إدوارد

تاج سانت إدوارد «القديس إدوارد»، الذي يزن نحو 2.5 كيلوجرام، مصنوع من الذهب الخالص و444 جوهرة، وحجر كريم، وكان مقصودًا أن يكون ثقيلا ليرمز إلى المسؤولية الضخمة، التي تقع على عاتق الملك ومن سيأتي من بعده، ومصنوع من العقيق والياقوت والتورمالين، ويتم حفظه بأمان في برج لندن، ولا يخرج إلا للتتويج الملكي فقط.

خاتم التتويج

يعرف باسم خاتم الزواج في إنجلترا، ويتم وضعه في إصبع الخنصر لليد اليمنى، ويستخدم هذا الخاتم منذ قرنين، بداية من تتويج الملك ويليام الرابع عام 1831، يمثل الياقوت في الخاتم صليب القديس جورج والعلم الاسكتلندي.

الصولجان

صُنع الصولجان، الذي يمثل قوة التاج وحكمته، الذي يضاف إليه ماسة كولينان، وهي حجر يبلغ حجمه 3.106 قيراط واكتشفت في جنوب أفريقيا عام 1905.

الجرم السماوي

رمز مسيحي للسلطة، منذ العصور الوسطى، وتذكير بأن قوة الملك مستمدة من الله، تم صنع الكرة الأرضية الذهبية في عام 1661، بها صليب مرصع بالزمرد والماس والياقوت واللؤلؤ والياقوت ، ويعلوه جمشت كبير.