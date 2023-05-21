إصابة شخصين في تصادم ميكروباص مع دراجة نارية ببورسعيد

أصيب شخصان في الساعات الأولى من صباح اليوم في تصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص أمام مخبز بحي الزهور ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه

وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، محمد حشمت نبيه فرج 42 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وعلي أحمد علي محمد، 39 سنة بجرح قطعي بالساق اليمنى ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الحادث أن دراجة نارية كان يقودها المصابان اصطدمت مع سيارة ميكروباص أمام مخبز بنطاق حي الزهور بسبب السرعة الزائدة.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الميكروباص والموتوسيكل ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.