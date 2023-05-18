إصابة رجل في حادث تصادم سيارة بميكروباص بالدقهلية

أصيب رجل بإصابات بالغة في حادث تصادم سيارة بميكروباص، على الطريق الواصل بين مدينتي المطرية وبورسعيد في الدقهلية، ونُقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي.

إصابة رجل نتيجة حادث تصادم

وتبين إصابة رجل بعد اصطدام سيارة بميكروباص وهو محمد الغريب أبو جريشة صاحب الـ26 عامًا، من مدينة المطرية، ونقل إلى مستشفى المطرية المركزي.

وحوّلت مستشفى المطرية الحالة إلى مستشفى المنزلة، وفقًا لما صرح به «أحمد بطين» مدير مستشفى المطرية المركزي، لـ«الوطن»، نظرًا لإصابته باشتباه نزيف في البطن نتيجة جرح قطعي في الظهر.

وأكد «بطين» أنّ المصاب جاء بجرح في ظهره، وتم عمل اللازم له من إسعافات أولية له: «الحالة وصلت المستشفى بجرح نافذ في الظهر، لكن كان هناك اشتباه في نزيف بالبطن، وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة العام لإجراء اللازم له».