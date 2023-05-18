إصابة طفل في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالدقهلية

أصيب طفل بإصابات بالغة، في حادث تصادم على الطريق، إذ اصطدمت دراجته النارية بسيارة ملاكي، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه وعلاجه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المطرية، يفيد بإصابة شاب على الطريق، بعد اصطدام دراجته البخارية بسيارة ملاكي بالقرب من محطة السكة الحديد بالمطرية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي.

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعى «زياد أحمد صبح النجدي» صاحب 15 عاما، من مركز المطرية بالدقهلية، تعرض لحادث اصطدام دراجته البخارية مع سيارة ملاكي على الطريق بالقرب من محطة السكة الحديد بالمطرية.

نقل المصاب إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، و جرى نقله إلي مستشفى المطرية المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة من أجل علاجه، وتبين إصابته بجرح غائر في قدمه، وجرى عمل اللازم لعلاجه، وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.