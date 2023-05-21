عمرو مصطفى مدافعا عن أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي: جميع الحقوق ملكي

علق الملحن عمرو مصطفى على الجدل المثار قائلاً: «الصوت المقدم في الأغنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وتمّ توضيح ذلك على المقطع حفاظاً على الحقوق»، مضيفًا أنَّ «الكلمات المستخدمة في هذا المقطع ليست مملوكة لأحد، بقالي أكتر من 3 سنوات مع المزيكا الجديدة، حتى ظهر الذكاء الاصطناعي».

وتابع عمرو مصطفى، خلال مداخلة خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:« لو جبنا مي فاروق وغنت لأم كلثوم، حد هيقدر يمنعها؟ أنا أملك جميع الحقوق للأغنية الجديدة بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناع».

وبعد نحو 5 عقود على وفاة كوكب الشرق، قرر الملحن عمرو مصطفى إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.

استحضار صوت كوكب الشرق

ورغم تفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع الفيديو معبرين عن تحمسهم لسماع الأغنية كاملة، فإن المنتج محسن جابر اعترض على خطوة عمرو مصطفى بشأن إعادته تقديم أغاني أم كلثوم على طريقة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنَّه لا أحد يجرؤ على أن تقديم هذا الأمر لاستحضار صوت كوكب الشرق.