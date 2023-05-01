أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس الجمعة المقبل

يستعد مسرح ساقية الصاوي للعرائس، لاستقبال حفلتين متتالين لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم الجمعة المقبل 5 مايو، إذ تأتي الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف، بينما تأتي الثانية في تمام الثامنة والنصف مساءً.

تفاصيل حفلات أم كلثوم

وتأتي حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال؛ بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

وأعلن الموقع الرسمي لساقية الصاوي، عن أسعار تذاكر حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، المقرر اقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث جاءت الفئة الأولى بـ50 جنيهًا، أما الثانية بـ60 جنيهًا.

إحياء دار الأوبرا ذكري رحيل أم كلثوم

وكانت دار الأوبرا المصرية، أحييت ذكرى رحيل الفنانة الراحلة الكبيرة أم كلثوم من خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، يوم 2 فبراير الماضي، على المسرح الكبير، وتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين؛ منها «يا صوت بلدنا، محمد الموجي، إفرح يا قلبي، هجرتك، على بلد المحبوب، ليلي نهاري، مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي، عن العشاق.