من هي سمر حمزة أقوى بنت في مصر؟.. تصدرت التصنيف العالمي للمصارعة

ما زالت تحلق بأحلامها عاليا، وتعمل على تحقيقها، وتضع الذهب نصب عينيها؛ ولا تمل من حصد الألقاب والتتويج بكل بطولة تشترك بها، وكان آخرها الإنجاز التاريخي الجديد الذي حققته بطلة مصر سمر حمزة بالفوز بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للمصارعة لوزن 76 كيلو بتونس.

فمن هي سمر حمزة؟

معلومات عن سمر حمزة

- ولدت في 4 إبريل 1995 وعمرها 28 سنة بالإسكندرية.

- بدأت تمارس الرياضة في سن متأخرة، بلعبة الكاراتيه، قبل لعب المصارعة.

- انبهرت بلعبة المصارعة بعدما شاهدت كرم جابر في أولمبياد 2012، فقررت لعب اللعبة.

- حققت الميدالية الذهبية في نسخة 2016، في بطولة إفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مصر في وزن 75 كيلو جرام.

- تأهلت إلى أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو لتخوض أول مشاركة أولمبية في تاريخها، وحققت المركز 12.

- استطاعت تحقيق إنجاز غائب عن المصارعة المصرية بعدما حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، 2021.

- وصلت نهائي بطولة العالم الماضية وحققت الفضية.

- على رأس لاعبات إفريقيا بـ9 ميداليات للكبار.

- تتصدر التصنيف العالمي للعبة المصارعة.

أولمبياد باريس

وتبحث سمر حمزة عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في باريس 2024 والمنافسة على ميدالية أوليمبية في المستقبل بعد التطور الكبير في مستواها خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين القاري والعالمي.