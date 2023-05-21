أبطال مصر في صدارة ترتيب بطولة إفريقيا لرفع الأثقال بـ30 ميدالية

30 ميدالية هي حصيلة أبطال مصر في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بتونس، تضع مصر على رأس دول القارة في صدارة المسابقة، بـ21 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

أبطال مصر في إفريقيا

وجاءت ميداليات المنتخب المصري الذي شارك في البطولة بـ11 لاعبا كالتالي:

- نعمه سعيد 3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 71 كجم.

- سارة سمير 3 ميداليات ذهبية في وزن 81 كجم.

- كريم كحلة 3 ميداليات ذهبية في وزن 89 كجم.

- وياسر أسامة 3 ميداليات ذهبية في وزن -102 كجم.

- حليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهبية في وزن + 87 كجم.

- سمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم.

- فاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم.

- عبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية.

- إسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم.

- محمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102.

22 دولة في البطولة

شارك في البطولة 189 لاعبا ولاعبة يمثلون 22 دولة، بالإضافة للأجهزة الفنية والإدارية.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبدالمقصود، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، والجهاز الفني والمدربين على التفوق في بطولة إفريقيا، وتحقيق 30 ميدالية متنوعة، في إنجاز رياضي جديد يحققه أبطال مصر على مستوى القارة الإفريقية.

وضمت قائمة المنتخب المصري خمس لاعبات وست لاعبين وهم: «اللاعبة سارة سمير، نعمة سعيد، فاطمة صادق، سمر حبشي، وحليمة عبدالعظيم، كريم كحلة، ياسر أسامة، محمد سليم، محمود حسني، إسلام أبوالوفا، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن».