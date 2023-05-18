رشا أربعينية تتحدى الإعاقة وتحصد المركز الرابع في رفع الأثقال: طموحي يلامس السماء

حصلت رشا الشاعر، ابنة محافظة الشرقية على المركز الرابع في بطولة رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة وزن 90 كيلوجراما، والتي بدأت فعالياتها يوم الجمعة 12 مايو، وانتهت في 15 من نفس الشهر باستاد القاهرة الدولي.

رشا فتح الله، تبلغ من العمر 40 عاما، وهي زوجة لديها 4 أطفال، تقول في حديث خاص لـ«الوطن»، إنها حصدت نتيجة جهودها وصبرها على التمرينات، إذ حصلت المركز الرابع في بطولة الجمهورية لرفع أثقال وزن 90 كيلوجراما، موضحة أنها بدأت ممارسة الرياضة في2001 وظلت تواصل ممارسة رفع الأثقال طامحة في حصد مزيد من الجوائز والميداليات، ومراكز عليا في البطولات، إلا أنها انقطعت فترة من الزمن ثم عادت بقوة.

حاصلة على دراسات عليا في التجارة

أضافت أنها حصلت على بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق كما حصلت على دراسات عليا ودبلومات في المحاسبة والمراجعة، لافتة إلى طموحها في أن تكن شخصية بناءة في المجتمع كما تشارك بطلة رفع الأثقال في العمل العام، معلقة: «طموحي يلامس السماء، فأنا أتمرن للترقي في اللعبة والمشاركة في بطولات وحصد ميداليات، ونجحت في أن أكون عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة».. حسب قولها.

بطولات وميداليات وجوائز

وتابعت أنها أصيبت في طفولتها بشلل الأطفال، وكانت والدتها تخشى عليها من الخروج في الشارع، موضحة أنها تحدت نظرات المجتمع وقررت أن تعافر لتثبت ذاتها في المجتمع رغم قلة الإمكانيات واخترقت مجال الرياضة وقررت أن تحقق البطولة، لافتة إلى حصولها على 3 ميداليات ذهب و2 فضة و3 برونزية، وفضة وبرونزية أولمبياد الجامعات، وأخرى ذهب كما حصلت على دبلوم بطولة الجمهورية مصارعة زراعين، فيما حصلت في عام 2022 على ميداليتين فضيتين مصارعة ذراعين.

بطلة رغم الصعوبات

وتشير رشا إلى أنها توقفت فترة عن الرياضة، إلا أنها عادت بحماس أكبر حتى حصدت الجوائز والمراكز العليا، لافتة إلى أن صعوبات الحياة قد توقف اللاعب لكنها تعيده بقوة وإصرار وتحدي كما حدث معها، ويشجعها زوجها وأسرتها الكبيرة على مواصلة حلمها، معلقة: «أقدم الشكر لكل من دعمني والمدربين في نادي إمبابة، إذ أن لهم الفضل الكبير والدعم في مشوار البطولة، وما زالت الطموحات لم تنته».