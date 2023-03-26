محافظ بني سويف يهنئ اللاعبة بسمة رمضان لفوزها ببرونزية العالم في رفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة بفوز ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف اللاعبة بسمة رمضان محمد بالمركز الثالث في بطولة العالم للشباب، وحصولها على الميدالية البرونزية في ميزان 40 كيلو في الكلين والنطر، وزن 66 في البطولة التي تستضيفها ألبانيا خلال الفترة من 25 مارس الجاري وحتى 1 أبريل المقبل.

محافظ بني سويف يهنئ اللاعبة بسمة رمضان

وأشاد المحافظ بأداء ابنة بني سويف في البطولة العالمية، وهنأها بحصولها على المركز الثالث في أول مشاركة دولية لها، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، خاصة أن لديها الكثير لتقدمه لبلدها، باعتبارها إحدى لاعبات المنتخب المصري لرفع الأثقال «شباب»، لافتا إلى استقباله وتكريمه للاعبة بعد فوزها وحصولها على 3 ميداليات ذهبية في رفع الأثقال تحت 17 عاما في البطولة العربية التي استضافتها سوريا نهاية يناير الماضي.

الرباعة بسمة رمضان أصغر لاعبة بالمنتخب

من جانبه أضاف مصطفى إبراهيم، مدير عام الشباب والرياضة ، أن الرباعة بسمة رمضان تعد أصغر لاعبة في المنتخب وأول مشاركة دولية لها، وتم تدريب اللاعبة بمقر مركز شباب مدينة ناصر مع مدربي المشروع كابتن أحمد محمد عبد العزيز وكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، وذلك بعد انضمامها للمنتخب المصري لرفع الأثقال في نوفمبر 2022، تحت إشراف مدير المشروع ببني سويف الكابتن إيمان حسين نور الدين.