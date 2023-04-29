عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قصة تحدي.. بسمة رمضان حققت المركز الثالث عالميا في لعبة رفع الأثقال».

وقال التقرير: «مركز متقدم على مستوى العالم حققته الطالبة بسمة رمضان لاعبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال، بعد فوزها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للشباب التي استضافتها دولة ألمانيا».

أول مشاركة للبطلة في المنافسات الدولية

وتابع: «استطاعت الناشئة بسمة رمضان من مواليد عام 2009 أن ترفع علم مصر في البطولة الدولية، بعد أن تمكنت من حصد برونزية بطولة العالم للناشئات تحت 17 عاما في إطار منافسات وزن 40 كيلوجراما وتعد هذه هي أول مشاركة للبطلة في المنافسات الدولية».

تفاصيل تتويج بسمة رمضان

وأضاف: «جاءت تفاصيل تتويج بسمة رمضان ابنة محافظة بني سويف بالميدالية البرونزية بعدما اعتبر طاقم التحكيم رفعتها في الخطف التي وصلت إلى 47 كيلوجراما غير صحيحة، قبل أن ترفع 66 كيلوجراما في منافسات المتر متساوية مع صاحبة الميدالية الفضية».

واختتم التقرير: «وقبل مشاركة البطلة المصرية في بطولة العالم، كانت قد فازت بالمركز الأول في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كيلوجراما مع حصولها على 3 ميداليات ذهبية، وذلك في دولة سوريا، في شهر يناير الماضي».