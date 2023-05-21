توقعات بانخفاض سعر البصل المصري رغم زيادة الطلب العالمي عليه

يظل البصل المصري على رأس السلع التي تصدرها الدولة للخارج، وتلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية، حيث تنتج مصر نحو 3.5 مليون طن سنويًا على مساحة تصل إلى 250 ألف فدان.

189 ألف طن حجم تصدير البصل المصري منذ بداية العام الجاري

ويشهد البصل طفرة مهمة خلال السنوات الأخيرة، وكشف آخر تقرير للحجر الزراعي المصري عن تصدير 189 ألف طن بصل منذ بداية العام ليحتل المرتبة الرابعة بين الصادرات الزراعية المصرية التي سجلت ارتفاعا قدره 10% وسجلت 2.5 مليون طن منذ بداية العام.

ارتفاع أسعار البصل محليا

وشهدت أسعار البصل ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وسجّل سعر الكيلو في محال الخضراوات ما بين 14 و16 جنيها، مقابل 10 جنيها قبل نحو 20 يوما من الآن، فيما سجلت أسعار البصل في سوق العبور للجملة ما بين 9 و13 جنيها.

الخبير الزراعي المهندس محمد حسن، أوضح في وقت سابق لـ«الوطن» أن أسباب ارتفاع أسعار البصل حاليا في الأسواق يرجع إلى زيادة الطلب على البصل المصري محليا ودوليا، وذلك في ظل تراجع الإنتاج العالمي بسبب التغيرات المناخية.

أسواق تصدر لها مصر

وتأتي مصر في المرتبة الرابعة بعد الهند والصين والولايات المتحدة من حيث الإنتاج، ويعتبر السوق الخليجية والأوروبية أهم الأسواق التي يصلها البصل المصري وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

كما أن التقارير تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا في الأسعار حال دخول العروة الجديدة غزيرة الإنتاج نهاية الشهر الحالي، والتي سيكون لها أثر كبير في زيادة المعروض، وبالتالي ستنخفض الأسعار.

التغيرات المناخية والبصل

التغيرات المناخية وما حدث من فيضانات وجفاف في العديد من البلدان حول العالم، تسببت في خرج إنتاج دول منها باكستان من السوق الدولية بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي، كما تسبب الجفاف الذي تسبب في خسائر كبيرة للغطاء النباتي في العديد من الدول الأوروبية في ضعف الإنتاج بشكل كبير.