سعر الدولار اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية

شهد الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار والهدوء في السوق المصرية، اليوم الأحد 21 مايو 2023، وقد سجل متوسط سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه على 30.83 جنيه (للشراء)، و30.93 (للبيع)، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي.

ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار صباح اليوم الأحد في مصر ومؤشرة في البورصة العالمية، بالإضافة إلى أسعار العملات في البنك المركزي قبل ساعات من عودة البنوك للعمل.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأحد، في البنوك الوطنية وسجّل الآتي:

سعر الدولار (الشراء) 30.75 جنيه وسعر الدولار (البيع) 30.85 جنيه في بنك مصر، بينما سجل في البنك الأهلي نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 للشراء.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

بينما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، صباح الأحد، بالبنوك الخاصة وسجّل الآتي:

- CIB: الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95.

- أبوظبي الإسلامي: الشراء 30.90 جنيه، والبيع 30.95.

- QNB: الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95.

- قناة السويس: الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95.

- الإسكندرية: الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95.

- المصري الخليجي: الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95.

- المصرف المتحد: الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95.