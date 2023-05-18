سعر الدولار اليوم الخميس 18-5-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 18-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، إذ يتراوح سعر الشراء بين 30.75 و30.90 جنيه، والأقل في بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، والأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وعن سعر البيع وصل من 30.85 إلى 30.96 جنيه والأعلى في البنك المركزي المصري.

وجاء سعر البيع القل للدولار اليوم الخميس 18-5-2023 في البنوك المصرية، بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والأعلى بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء نحو 30.83 جنيه والبيع بـ30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وكذلك سعر الدولار في بنك مصر، مثل البنك الأهلي، الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة، بـ30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 30.85 للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، للشراء نحو 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.