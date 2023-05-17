استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، وتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسجلت بنوك «مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية»، أقل سعرا، فيما عُرض الدولار بأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، ليتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري بـ30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

واستقر سعر الدولار في بنك مصر، عند 30.75 جنيه للشراء، والبيع بـ30.85 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعرض بنك أبوظبي الإسلامي، الدولار بسعر 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما سجل 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه في البنك التجاري الدولي CIB، كما جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.