رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم في البنوك المصرية.. مستقر

كتب:

مارينا رؤوف
05:10 م | الإثنين 15 مايو 2023
الدولار- تعبيرية

الدولار- تعبيرية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارا في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم، وجاء أقل سعر للشراء 30.75 في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعر سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع من 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.

ووفق البيانات الرسمية، فإن بنوك الأهلي المصري، مصر، والتنمية الصناعية، سجلت أقل قيمة للشراء بنحو 30.75 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار خلال نهاية التعاملات في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ونفس الأمر في سعر الدولار في بنك مصر، حيث سجل سعر الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

فيما وصل سعر الدولار في بنك القاھرة، إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، فقد سجل سعر للشراء للدولار 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وخلال الساعات القليلة الماضية انهت البنوك تعاملاتها اليوم الاثنين لتبدأ في العمل مرة أخرى غدا الثلاثاء صباحا وفق المواعيد الرسمية المحدد من قبل البنك المركزي المصري لعمل البنوك.

اقرأ المزيد:

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية مع بداية التعاملات

سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

موسكو تحظر سفارة بولندا من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية

أعلى عائد على الشهادات الادخارية في البنوك المصرية.. يتجاوز 39%

ضبط شخصين بتهمة القرصنة والنصب على عملاء البنوك في الجيزة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.