الهند تقود حملة لتنظيف شواطئ شرم الشيخ تزامناً مع رئاسة مجموعة العشرين

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة أنها ستقوم بتنظيم حملة التنظيف الشواطئ في شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، في إطار حملات تنظيف الشاطئ في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، نظراً لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.

بيان صحفي للسفارة الهندية

وذكرت السفارة الهندية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم الفاعلية بالتعاون مع وزارة البيئة في مصر، وتهدف الحملة إلى تسخير قوة أكبر اقتصادات العالم، ولفت الانتباه العالمي إلى مشكلة القمامة، وخاصة المخلفات البلاستيكية البحرية، وتأثيرها على البحار والمحيطات، وأيضًا خلق مشاركة عامة قوية في قضية قمامة الشاطئ والبحار.

وفي إطار هذه الحملة، سوف يتم تنظيم عدد من الفعاليات منها تنظيف الشاطئ وإطلاق حركة مجتمعية لتنظيف الشواطئ وجمع التوقيعات وممارسة اليوجا على الشواطئ وأخذ التعهدات على مرتادي الشواطئ.

مباردات تقدمها الهند

وأوضحت السفارة أن هذه المبادرة التي تأتي في إطار مجموعة العشرين تهدف إلى حشد العمل الجماعي لتنظيف الشواطئ.. معربة عن التطلع إلى مشاركة جماهيرية أوسع لإيصال رسالة توعية لعامة الناس بشأن تنظيف الشواطئ.

وأضافت أنه خلال رئاسة مجموعة العشرين، نظمت الهند العديد من الفعاليات ودعت مصر للمشاركة فيها، وقد شاركت مصر بفاعلية في كل هذه الفاعليات حيث دعت الهند مصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين "كبلد ضيف" خلال رئاستها لقمة المجموعة.