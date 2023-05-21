توريد 45 طن قمح إلى صوامع جنوب سيناء منذ بدء موسم الحصاد

أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، استمرار توريد القمح إلى صوامع مطحن الطارق بطور سيناء، مشيراً إلى توريد ما يقرب من 45 طن من القمح عالي الجودة إلى الصوامع.

وأضاف «شطا»، أن مدينة رأس سدر بدأت موسم درس محصول القمح، ويقوم المزارعون بالتوريد بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين.

392 فدان منزرعة قمحا

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا في المحافظة 392 فدانا، موزعة على مدينتي رأس سدر وطور سيناء، مشيراً إلى أن قمح أراضي جنوب سيناء من أجود أنواع القمح على مستوى الجمهورية، لعدم استخدام مواد كيميائية ونقاء الجو.

وأوضح «شطا»، أن مزارعي المحافظة ملتزمون بعمليات توريد القمح منذ بدء موسم الحصاد بالسعر الذي حددته وزارة التموين، وقال إن جنوب سيناء من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في الحصاد وتوريد القمح.

أسعار القمح

يُذكر، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرر رفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه، لتشجيع المزارعين على التوريد للصوامع التابعة لوزارة التموين.

وحددت وزارة التموين سعر القمح حسب جودته، فالقمح ذات درجة جودة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة جودة 22.5 سعر الأردب 1480 جنيها.