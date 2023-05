فيلم «Fast X» يحقق 28 مليون دولار في أول أيام عرضه بالسينمات

نجح فيلم «Fast X» وهو الجزء العاشر من سلسلة «The Fast & Furious» في تصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في أول أيام طرحه بالسينمات محققًا 28 مليون دولار، لعرضه في 4.046 قاعة عرض سينمائي في أمريكا الشمالية، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ويشارك في بطولة فيلم «Fast X» مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم فين ديزل، وجايسون موموا، وميشيل رودريجز، وتيريس جيبسون، وجوردانا بروستر، وناتالي إيمانويل، وسونج كانج، ومايكل روكر، وتشارليز ثيرون، ودانييلا ملشيور وبري لارسون، وإخراج جستن لين.

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» يتراجع للمركز الثاني

وللمرة الأولى من أسبوعين يتراجع فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» إلى المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية محققا 8.3 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ 242 مليون دولار أما الإيرادات الكلية 559 مليون دولار، وجاء فيلم «The Super Mario Bros. Movie» في المركز الثالث بـ2.2 مليون دولار، وفي المركز الرابع فيلم «Book Club: The Next Chapter».

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم الرعب «Evil Dead Rise» بـ685 ألف دولار، بعد شهر في دور العرض السينمائي، بينما وصل إجمالي إيراداته خلال تلك الفترة لـ 133.9 مليون دولار.