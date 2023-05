«Guardians of the Galaxy» في المركز الثاني بقائمة أعلى الإيرادات في 2023

نجح فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في الوصول إلى المركز الثاني بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2023، وذلك خلال 14 يوما منذ طرحه في دور العرض السينمائي والذي حقق خلالها 550 مليون دولار، ليزيح فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» من المركز الثاني إلى المركز الثالث الذي حقق إيرادات 475 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ويحافظ فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» على المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات خلال العام بـ مليار و219 مليون دولار بعد شهر ونصف الشهر في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث يعتبر الفيلم الوحيد في 2023 الذي تتجاوز إيراداته المليار دولار.

قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023

وتضم قائمة الأفلام الأعلى إيراد في 2023 من ضمن 200 فيلم تم طرحهم في السينمات على مدار العام، فيلم «John Wick: Chapter 4» في المركز الرابع بـ 426 مليون دولار، يليه في المركز الخامس «Creed III» بـ 273 مليون دولار، وفي المركز السادس فيلم «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» بـ 204 مليون دولار، يليه «Scream VI» بـ 168 مليون دولار.

وتواجد فيلم «Shazam! Fury of the Gods» في المركز الثامن بـ 133.4 مليون دولار، وفي المركز التاسع «Evil Dead Rise» بـ 133 مليون دولار، أما في المركز العاشر «Pathaan» بـ 128 مليون دولار.