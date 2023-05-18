بدء عرض فيلم fast x في مصر.. ومفاجآت مثيرة بالجزء العاشر

بعد فترة طويلة من الانتظار، انطلق فيلم fast x بدور العرض، وهو الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast and the Furious المليئة بالإثارة «Fast X»، وبحسب برومو الفيلم وتصريحات الشركة المنتجة، فإنه من المتوقع أن يشهد الجزء العاشر مفاجآت وأحداث مثيرة.

عرض فيلم Fast X

وبدأ عرض فيلم Fast X أمس الأربعاء بعدد من دور العرض، ومن المتوقع أن يكون الإقبال عليه كبيرا، خاصة بعد النجاح الذي حققه الفيلم على مدار الأجزاء السابقة، وستظهر خلال أحداث الفيلم ابنة الممثل الراحل بول ووكر، الذي شارك في الأجزاء السابقة من الفيلم، ولكن لم يكشف حتى الآن عن طبيعة الشخصية التي ستقدمها.

برومو فيلم Fast X

وتبين من البرومو الذي طرح مؤخرا، سعي بطل الفيلم فان ديزل، لحماية عائلته بأي ثمن من جيسون موموا، وفى سياق أخر، تواصل الشركة المنتجة للفيلم تقديم دفعة تسويقية أخيرة لفيلم Fast X، تزامنا مع بدء عرضه الأول في دور العرض في جميع أنحاء العالم.