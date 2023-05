بدء عرض فيلم fast x في مصر.. ومفاجآت مثيرة بالجزء العاشر

بعد فترة طويلة من الانتظار، انطلق فيلم fast x بدور العرض، وهو الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast and the Furious المليئة بالإثارة «Fast X»، وبحسب برومو الفيلم وتصريحات الشركة المنتجة، فإنه من المتوقع أن يشهد الجزء العاشر مفاجآت وأحداث مثيرة.

وبدأ عرض فيلم Fast X أمس الأربعاء بعدد من دور العرض، ومن المتوقع أن يكون الإقبال عليه كبيرا، خاصة بعد النجاح الذي حققه الفيلم على مدار الأجزاء السابقة، وستظهر خلال أحداث الفيلم ابنة الممثل الراحل بول ووكر، الذي شارك في الأجزاء السابقة من الفيلم، ولكن لم يكشف حتى الآن عن طبيعة الشخصية التي ستقدمها.

وتبين من البرومو الذي طرح مؤخرا، سعي بطل الفيلم فان ديزل، لحماية عائلته بأي ثمن من جيسون موموا، وفى سياق أخر، تواصل الشركة المنتجة للفيلم تقديم دفعة تسويقية أخيرة لفيلم Fast X، تزامنا مع بدء عرضه الأول في دور العرض في جميع أنحاء العالم.

Protect what you love at all costs. #FASTX - only in theaters Friday. Get tix: https://t.co/kn1tIDO3cE pic.twitter.com/ntUzmM5AYg