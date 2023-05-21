عرض فيلمي «البعبع» و«بيت الروبي» في سينما الشعب خلال عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، استعدادات الهيئة لعروض أفلام العيد في مشروع سينما الشعب، والتي تعرض في مواقع الهيئة بالقاهرة والمحافظات.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنّها ستعرض فيلمي «البعبع» و«بيت الروبي» في سينما الشعب في المواقع الثقافية التابعة للهيئة في قصور الثقافة، والتي يبلغ عددها 19 موقعًا في 17 محافظة، تزامنا مع عرض الأفلام تجاريا في دور العرض السينمائي والمولات التجارية الكبرى.

فيلم «البعبع»

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن ونخبة من الفنانين، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي

وتدور الأحداث في إطار أكشن ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه «سلطان»، يواجه مع صديقه العديد من المواقف.

فيلم «بيت الروبي»

و«بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.