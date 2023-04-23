أماكن عرض أفلام العيد في سينما الشعب.. التذكرة بـ40 جنيها

قدمت وزارة الثقافة 6 أفلام سينمائية في عيد الفطر 2023 في القاهرة الكبرى وبقية المحافظات بأسعار دخول قدرها 40 جنيها، وذلك في إطار مشروع «سينما الشعب» والذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور في الأماكن التي تفتقر لدور العرض السينمائي.

17 محافظة تقدم أفلام العيد بأسعار مخفضة

وأضاف الفنان تامر عبد المنعم، المشرف على المشروع في تصريحات لـ«الوطن» أن هيئة الثقافة تقدم أفلام عيد الفطر 2023 في 19 موقعا في القاهرة والمحافظات ضمن «سينما الشعب» في 17 محافظة وهي «قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، وقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة بورسعيد، وقصر ثقافة السويس، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة الإسماعيلية».

أفلام العيد في سينما الشعب

وأشار إلى أن أفلام العيد في سينما الشعب «هارلي- مغامرات كوكو- يوم 13- ساعة إجابة- ابن الحاج أحمد- رمسيس باريس»

تقام حفلات سينما الشعب في جميع المواقع المواعيد التالية: 10 صباحا، 12 مساء، 2 مساء، 4 مساء، 6 مساء، 8 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل.