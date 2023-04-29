مليون جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر في «سينما الشعب» بالمحافظات

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أن أفلام موسم عيد الفطر المبارك المعروضة في المواقع الثقافية ضمن مشروع «سينما الشعب»، حققت إجمالي إيرادات بلغت مليون جنيه خلال فترة العيد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الرقم كبير مقارنة بسعر التذكرة المنخفض نسبيًا، إذ تبلغ سعر التذكرة 40 جنيها، موضحة أن وزارة الثقافة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع، الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور من الأسر المصرية إلى قاعات العرض السينمائي.

أفلام العيد في «سينما الشعب»

وقال الفنان تامر عبد المنعم، المشرف على المشروع، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن أفلام موسم عيد الفطر 2023 تتضمن «هارلي»، و«ابن الحاج أحمد»، و«مغامرات كوكو»، و«ساعة إجابة»، و«رمسيس باريس».

«سينما الشعب» في المحافظات

وأوضح «عبدالمنعم»، أن الأفلام تُعرض في 19 موقعا ثقافيا ضمن مشروع «سينما الشعب» في 17 محافظة، منها قصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وقصر ثقافة بورسعيد، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة العريش، وسينما السادات بالمنوفية، وقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، وقصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة السويس، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

ومن المواقع أيضًا قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة أسيوط، وسينما هيبس بالوادي الجديد، والمركز الثقافي بطنطا بالغربية، وقصر ثقافة دمنهور، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة روض الفرج.