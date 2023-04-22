مواعيد عرض «هارلي» لمحمد رمضان في «سينما الشعب» بالقاهرة.. سعر التذكرة مفاجأة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار احتفالاتها بعيد الفطر المبارك، مواعيد عرض أحدث الأفلام السينمائية في قصر ثقافة السينما في جاردن سيتي بالقاهرة، ضمن مشروع «سينما الشعب»، إذ تقدر سعر تذكرة الدخول بـ40 جنيها للفرد.

وتعرض سينما الشعب، ابتداء من اليوم في قصر السينما، فيلمي «هارلي» لمحمد رمضان، و«ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، في المواعيد التالية:

حفلات سينما الشعب بقصر السينما

حفلة 10 صباحا فيلم «ابن الحاج أحمد».

حفلة 12 ظهرا فيلم «هارلي».

حفلة 2 ظهرا فيلم «ابن الحاج أحمد».

حفلة 4 العصر فيلم «هارلي».

حفلة 6 عصرا فيلم «ابن الحاج أحمد».

حفلة 8 مساء فيلم «هارلي».

حفلة 10 مساء فيلم «ابن الحاج أحمد».

حفلة 12 مساء فيلم «هارلي».

إيرادات فيلم «هارلي» لمحمد رمضان

حقق فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيراً، منذ الأيام الأولى لعرضه في وقفة عيد الفطر، خلال موسم العيد، حسب تصريحات سابقة للموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، موضحا أن «هارلي»، حقق 5 ملايين و182 ألف جنيه أمس، في دور العرض السينمائي، وهو يعتد من الأرقام القياسية.

في حين حقق فيلم «ابن الحج أحمد» لشيكو مليون و402 ألف جنيه، إذ أوضح الدفراوي، أنه احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى، إذ أن هناك 7 أفلام حاليا تنافس بدور العرض.