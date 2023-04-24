جدول أفلام العيد في سينما الشعب بتذاكر مخفضة بالمحافظات

أعلنت وزارة الثقافة جدول عروض أفلام في العيد والمقدمة في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشروع سينما الشعب الذي يشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما بالهيئة.

7 أفلام في عيد الفطر

قال الفنان تامر عبدالمنعم في تصريحات لـ«الوطن»: «مشروع سينما الشعب يقدم 7 أفلام في عيد الفطر في 18 موقعا في القاهرة والمحافظات، تزامنا مع عرض هذه الأفلام تجاريا في السينمات والمولات الكبرى».

ونوه إلى أن أسعار تذاكر 40 جنيها للتذكرة في إطار نشر الثقافة السينمائية في مختلف المحافظات، ومن أجل تحقيق العدالة الثقافية.

خريطة أفلام سينما الشعب في المحافظات

1- قصر ثقافة الزقازيق «هارلي - مغامرات كوكو»

2- المركز الثقافي بكفر الشيخ «رمسيس باريس - يوم 13»

3- قصر ثقافة قنا «هارلي- مغامرات كوكو»

4- قصر ثقافة الاقصر «مغامرات كوكو - ابن الحاج أحمد»

5 - قصر ثقافة أسيوط «هارلي- ساعة إجابة»

6- سينما هيبس بالوادي الجديد «ابن الحاج أحمد - يوم 13»

7- قصر ثقافة الأنفوشي «هارلي- ابن الحاج أحمد»

8- المركز الثقافي بطنطا «هارلي- ساعة إجابة»

9- سينما السادات بالمنوفية «هارلي - مغامرات كوكو»

10- قصر ثقافة شبين الكوم «ابن الحاج أحمد »

11- قصر ثقافة دمنهور «هارلي- ابن الحاج أحمد»

12- مسرح 23 يوليو بالمحلة «رمسيس باريس- يوم 13»

13- قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي «هارلي- ابن الحاج أحمد»

14- قصر ثقافة شبين الكوم «- ابن الحاج أحمد»

15- قصر ثقافة شرم الشيخ «ابن الحاج أحمد»

16- قصر ثقافة السويس «يوم 13»

17- قصر ثقافة بورسعيد «مغامرات كوكو - ساعة إجابة»

18- قصر ثقافة العريش «ابن الحاج أحمد»

19- قصر ثقافة الإسماعيلية «ابن الحاج أحمد - رمسيس باريس»