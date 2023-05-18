الغردقة تستضيف ختام فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم «ميس إيليت»

تستعد مدينة الغردقة لاستضافة حفل ختام فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم «ميس إيليت» مسابقة Miss world Elite 2023 بمشاركة 40 متسابقة من جميع أنحاء العالم، والمقرر إقامتها 19 مايو الجاري في أحد المنتجعات السياحية الكبرى شواطئ سومة باي جنوب مدينة الغردقة بهدف تنشيط وترويج السياحة بالغردقة.

الغردقة تستضيف مسابقة «ميس إيليت»

كشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن مسابقة ملكة جمال العالم ميس إيليت انطلقت في 10 مايو الجاري وتستضيف ختام فعالياتها مدينة الغردقة في 19 من شهر مايو الجاري الشهر بمشاركة 40 متسابقة من ملكات جمال العالم بهدف الترويج السياحي لمدينة الغردقة.

إعلان الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفنانة يارا السكري، البالغة من العمر 25 عاما تمثل مصر في مسابقة «ميس إيليت» بحضور عدد من وكالات الأنباء العالمية ولجنة التحكيم من شخصيات شهيرة بالفن والموضة والأزياء وسيتم إعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم ميس إيليت 2023 في حفل ضخم على شواطئ الغردقة.

مسابقة ملكة جمال العالم لتنشيط السياحة في الغردقة

وكشف محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استضافة الغردقة لمسابقات ملكات جمال العالم هو من وسائل تنشيط السياحة وترويج للمقاصد السياحية، حيث تعتبر السياحة هي القوى الناعمة ورسالة للعالم عن قدرة مصر على تنظيم المسابقات العالمية الكبرى ومدى الأمن والأمان والاستقرار في مصر.