البنك الأهلي يحتفل بمرور 125 عاما على تأسيسه في المنصورة الجديدة

استقبلت شواطئ مدينة المنصورة الجديدة، العشرات من العاملين في بنك الأهلي المصري؛ للاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيسه.

وقرر البنك الأهلي أن يقيم الاحتفال داخل المدينة، وتواصل مع جهاز مدينة المنصورة الجديدة، فرحبوا بالفكرة وقاموا بتسليم الشاطئ للبنك الأهلي من أجل تنظيمه للاحتفال الخاص به.

احتفال البنك الأهلي بمرور 125 عاما على تأسيسه بالمنصورة الجديدة

أكد «أحمد سمير» نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة لـ«الوطن» أن البنك الأهلي طلب من مجلس المدينة أن يقوموا بعمل احتفالية مرور 125 عاما على تأسيسه داخل المدينة: «قام البنك الأهلي بالتواصل مع الجهاز، وطلبوا مساحة شاطئية داخل المدينة، من أجل إقامة الاحتفال، والحقيقة أننا رحبنا بالفكرة، وشجعنا على عمل اللازم، لتهيئة المكان للاحتفال».

وأشار إلى أن جهاز مدينة المنصورة الجديدة قام بعمل التصريحات اللازمة للاحتفال ما أن تواصل معهم البنك الأهلي من أجل الاحتفال: «تواصلنا مع الجهات المتخصصة لإنهاء كل الإجراءات الرسمية وأعددنا التصريحات اللازمة لهم».

واستكمل أنهم قاموا بتجهيز الشاطئ للاحتفال بعد الانتهاء من التصريحات اللازمة: «جهزنا الشاطئ للبنك الأهلي من خلال خدمات المياه و الكهرباء، لكن التنظيم والألعاب كان من قبل شركة تم الاتفاق معها من البنك الأهلي، وقاموا بإعداد وتجهيز الألعاب، ومظاهر الاحتفال على الشاطئ».

المنصورة الجديدة تستعد للاحتفالات والسياح

وأكد «سمير» حرص جهاز المدينة بالمنصورة الجديدة على تشجيع الاحتفالات والإقبال على زيارة المنصورة الجديدة، لتنشيط السياحة الداخلية، وجذب الانتباه لجمال المنصورة الجديدة: «المنصورة الجديدة عاصمة الجمال والفرحة، والحقيقة أن الشغل المبذول فيها كبير جدا، لأن هدفنا أنها تكون مصدرا كبيرا للسياحة الداخلية».

وأضاف أن المنصورة الجديدة تتمتع بمقومات سياحية رائعة، ومناظر خلابة: «المنصورة الجديدة تمتلك مقومات كثيرة للجمال خاصة الكورنيش الخاص بها، وشواطئها المختلفة، وهي مدينة تجمع بين الطبيعة و الجمال، وده جعلها مكانا مميزا سواء للاحتفالات أو للسفر بها في موسم الصيف».