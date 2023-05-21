أسعار الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023.. مفاجأة في سعر عيار 18

استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 21 مايو 2023، في السوق المحلية، عقب انخفاض سعر الذهب بشكل كبير مؤخرا، خاصة مع نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعة بعدة عوامل قادت أسعار المعدن الأصفر نحو التراجع.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الأحد، 2400 جنيه للجرام في محال الصاغة، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، نحو 2743 جنيها للجرام في بداية التعاملات، أما سعر الذهب عيار 18 كما سجل جرام الذهب عيار 18، سعر 2075 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الأحد، 19 ألفا و200 جنيه.

وذكرت شركة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث الذهب، أنّ الاتجاه الهبوطي سيطر على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي في السوق المحلي، في ظل انخفاض الأسعار عالميا بالإضافة إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، ولكن استطاعت الأسعار أن تعود إلى التعافي التدريجي خلال جلسة الجمعة.