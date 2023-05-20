تقرير: انخفاض أسعار الذهب 4% عالميا منذ بداية عام 2023

تراجعت أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع الماضي عن أعلى مستوياتها مؤخرًا ، إذ أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في تجنب تعثر الحكومة في السداد وسط التقدم في مفاوضات سقف الديون، والبيانات الأمريكية الأفضلـ والتعليقات المتشددة من قبل بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجلت أسعار الذهب العالمية 1،975 دولارًا أمريكيًا للأوقية، وانخفض الذهب الآن بنحو 4% عن أعلى مستوى سجله العام حتى تاريخه في وقت سابق من هذا الشهر، وفق تقرير لمؤسسة «يو بي أس» لإدارة الثروات.

ومع ذلك، لا يزال المعدن الأصفر مرتفعًا بنسبة 8.2% منذ بداية هذا العام، ومن المحتمل أن يكسر أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت لاحق من هذا العام مع العديد من المحركات متوسطة المدى إلى طويلة المدى.

وزادت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بأكثر من الضعف من 450 طنًا متريًا في 2021؛ استنادًا إلى بيانات الربع الأول من عام 23 من مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية في طريقها لشراء 700 طن متري من الذهب هذا العام، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​منذ عام 2010 والذي يقل عن 500 طن متري.

توقعات باستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب

ومن المرجح أنَّ يستمر البنوك في شراء الذهب وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم المرتفع، وربما أدى قرار الولايات المتحدة بتجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا إلى تأثير طويل الأجل على سلوك البنوك المركزية.

وأشار التقرير إلى أنَّ اتجاه ضعف الدولار واضح، إذ أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى توقف مؤقت في دورة التضييق الحالية بعد 500 نقطة أساس من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الـ14 شهرًا الماضية.

و في غضون ذلك ، ما زالت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في طريقها لبذل المزيد من الجهود لمكافحة التضخم، قد يؤدي ارتفاع مخاطر الركود في الولايات المتحدة إلى تدفقات الملاذ الآمن، وبينما انتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أبريل بعد شهرين من التراجع وارتفعت معدلات بناء المنازل الجديدة الشهر الماضي ، فإن انخفاض تصاريح البناء يشير إلى تباطؤ وتيرة البناء في المستقبل.

ومن المتوقع وصول الذهب إلى 2،100 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية العام و 2،200 دولار أمريكي للأونصة بحلول مارس 2024 ، ويجب أن يظل الذهب تحوطًا في سياق المحفظة ، حيث أظهر تحليلنا أن تخصيص نسبة مئوية من رقم واحد متوسط ​​للذهب في محفظة متوازنة قائمة على الدولار الأمريكي كان من شأنه تحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر وتقليل التراجع على مدى العقود الأخيرة.