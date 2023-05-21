محطات تطور العلاقات المصرية العمانية.. تمتد لأكثر من 50 عاما

يزور سلطان عمان هيثم بن طارق القاهرة، اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى وترتبط مصر وسلطنة عُمان بعلاقات دبلوماسية، تاريخية متميزة تمتد لأكثر من 50 عاماً، وتاريخ العلاقات العمانية المصرية راسخ ومتواصل وثابت منذ أكثر من 3500 عام، واستمر ذلك التواصل في العصر الحديث بين القاهرة ومسقط.

وتعد زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق للقاهرة، اليوم، هي الزيارة الأولى التي يؤديها السلطان منذ توليه مقاليد الحكم في يناير من عام 2020، وفيما يلي أبرز محطات العلاقات بين القاهرة ومسقط وفقًا لهيئة الاستعلامات المصرية.

19 أبريل 2023

تبادل قادة مصر وسلطنة عمان التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأجرى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدّم له التهنئة بعيد الفطر.

تطورات الوضع في السودان

19 أبريل 2023

بحث سامح شكري وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي من وزير خارجية سلطنة عمان، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تطورات الوضع في السودان، وخلال الاتصال تم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا للتشاور والتنسيق بشأن الأزمة.

3 نوفمبر 2022

احتفلت مصر بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، نهاية العام الماضي، وخلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان فى القاهرة أوائل نوفمبر 2022، تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية العُمانية.

28 يونيو 2022

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة لسلطنة عمان، استقبله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

العلاقات الثنائية بين البلدين

23 يناير 2022

بحثا وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

22 يناير 2022

أجرى وزير الخارجية سامح شكري زيارة لعمان ترأس خلالها الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين مصر وعُمان.

18 يوليو 2021

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إتصال هاتفى من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين.