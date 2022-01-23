وزيرا خارجية مصر وعمان يوقعان 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لدعم التعاون

زار السفيرر سامح شكري وزير الخارجية، سلطنة عمان رسميا خلال الفترة من 22 ـ 23 يناير 2022، تلبية لدعوة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان.

وأكد وزيرا خارجية البلدين عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين مصر وسلطنة عمان، وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وعقدت اللجنة «المصرية - العمانية» المشتركة دورتها الـ15 في مدينة مسقط، اليوم الأحد، برئاسة سامح شكري، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.

بحث التعاون المشترك بين البلدين

واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي، الذي وصلت إليه تلك العلاقات، وأكدا المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.

3 مذكرات تفاهم و3 برامج تنفيذية

ووقع الجانبان مذكرات تفاهم وبرامج التنفيذية، تأكيداً لأهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين، في المجالات التالية:

• مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية في شأن المشاورات السياسية.

• مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.

• برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي.

• برنامج تنفيذي في المجال السياحي.

• برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.

كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي ختام أعمال اللجنة، شكر عبر سامح شكري نظيره العماني لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال من أشقائهم في سلطنة عمان.