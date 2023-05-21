«التعليم»: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات التعليمية اليوم، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التي من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للطلاب بالمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للطلاب بالمدارس غدا، مشددة على الطلاب باستلام أرقام الجلوس الورقية وعدم الاكتفاء بطبعها على الموقع ومراجعة البيانات الموجودة على رقم الجلوس والمواد والتوقيع عليها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه جرى إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

وتستعرض السطور التالية، خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 ولجان المقار الامتحانية التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مراكز المعلومات».

- الضغط على أرقام جلوس ومقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- في حالة لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال التالي «الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي - اختيار حساب الطالب - أدخل الرقم القومي - أدخل كود الطالب».