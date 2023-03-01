رئيس تحكيم جائزة البوكر: القائمة القصيرة تعكس تنوعا مدهشا في الكتابة الروائية

تحدث الدكتور محمد الأشعري، رئيس لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023، والتي أعلنت اليوم القائمة القصيرة للجائزة، عن أبرز ملامح الأعمال التي تضمنها روايات القائمة، والتي تشمل 6 روايات «أيام الشمس المشرقة» لـ ميرال الطحاوي، «حجر السعادة» لـ أزهر جرجيس، و«الأفق الأعلى» لـ فاطمة عبد الحميد، «تغريبة القاف» لـ زهران القاسمي، «مُنّا» لـ الصديق حاج أحمد، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» لـ نجوى بن شتوان.

موضوعات جائزة البوكر للرواية العربية 2023

وأضاف «الأشعري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023 تعكس تنوعا مُدهشا في موضوعات الكتابة الروائية، وفي طرائق السرد وفي المقاربات التي اعتمدها الكتاب لتقديم شخصياتهم والأمكنة التي يتحدثون عنها.

وأكمل: وأظن أن القيمة المضافة لـ جائزة البوكر للرواية العربية 2023 هذه السنة هي أنها تقدم أعمالا تطرق مواضيع غير مألوفة أو لم تُطرق بما فيه الكفاية مثل موضوع الهجرة كما في رواية ميرال الطحاوي «أيام الشمس المشرقة» أو موضوع أسطورة الماء في «تغربية قافر»، أو العلاقة المعقدة مع السلطة ومع المجتمع كما في رواية «كونيشرتو قورينا إدواردو» لـ نجوى بن شتوان.

وقال الأشعري أيضا من أجواء الصحراء وجنوب الجزائر حيث تعيش القبائل الصحراواية هناك من حين لآخر مأساة الجفاف والمجاعة والهجرة رواية فاطمة عبدالحميد «الأفق الأعلى» حيث تحلل الكاتبة نفسيات شخصيات استثنائية حيث زوجت الأم ابنها الطفل من امرأة تكبره بـأكثر من 10 سنوات وستعيش هذه الشخصية تجربة العلاقة مع الموت وتجربة الحب بطريقة تُثير عددا كبيرا من الأسئلة حول تكوين هذه الشخصية وحول أجوائها النفسية الداخلية.

وتابع رئيس لجنة جائزة البوكر للرواية العربية 2023: وتستعيد رواية العراقي أزهر جرجيس «حجر السعادة»، أجواء بغداد بعد الحرب وأثناء الصراعات الطائفية وتدخلات الميلشيات المختلفة عبر قصة طفل ويسقط في قسوة الأب وقسوة المدينة الغول وتضعه في مفاتيح حياة جديدة، وهي رواية تخرج من السياق التقليدي الذي ألفناه في معالجات مسارح الحرب والتحولات التي تعرفها البلدان التي خضعت لهذه التجربة المريرة عبر قصة عائلة بسيطة في قرية على ضفاف دجلة .

وأكد: «والمهم أن كل الروايات المختارة في هذه القائمة لا تكتفي فقط بإثارة القضايا الكبرى ولكنها تذهب عبرها إلى الكثير من التفاصيل التي تعني حياتنا اليومية وتعني ذاكرتنا كذلك ومخيالنا المشترك».

لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العربية 2023:

وتضم لجنة التحكيم المغربي محمد الأشعري رئيس اللجنة، والدكتورة ريم بسيوني، وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.