جائزة البوكر للرواية العربية 2023 تعلن موعد إعلان الفائز بالدورة الـ16

تعلن جائزة البوكر العربية عن الرواية الفائزة في دورتها السادسة عشرة 2023، من خلال احتفالية سيجري تنظيمها في أبو ظبي، يوم الأحد 21 مايو المقبل وتُبث افتراضيًا على الإنترنت.

جائزة البوكر 2023

ويتنافس على جائزة البوكر للرواية العربية 2023، ست روايات لـ 6 من المبدعين العرب من مصر والعراق وليبيا والجزائر والسعودية وعمان والجزائر، كالتالي:

روايات: «أيام الشمس المشرقة» صادرة عن دار العين، للكاتبة ميرال الطحاوي من مصر، و«حجر السعادة» عن دار الرافدين لـلكاتب أزهر جرجيس من العراق، «كونشيرتو قورينا إدواردو» منشورات تكوين بالعراق، لـلكاتبة نجوى بن شتوان من ليبيا، و«تغريبة القافر» عن دار رشم، لـلكاتب زهران القاسمي من سلطنة عمان، و«الأفق الأعلى» عن منشورات ميسكلياني للكاتبة فاطمة عبدالحميد من السعودية، «مُنّا» عن دار الدواية للنشر والتوزيع، لـلكاتب الصديق حاج أحمد من الجزائر.

قيمة جائزة البوكر 2023

ويحصل كل من الكتاب الـ 6 في القائمة القصيرة كل على مكافأة 10 آلاف دولار، في حين يحصل الفائز بالدورة الـ16 من جائزة البوكر للرواية العربية 2023، على 50 ألف دولار إضافية، وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في احتفالية تنظم في أبو ظبي في الأحد 21 مايو 2023.

وتعتبر جائزة البوكر للرواية العربية 2023، من أبرز الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.