سقوط أمطار خفيفة على مطروح ونشاط لحركة الرياح والعظمى تسجل 29 درجة

سقطت أمطار خفيفة على مدينة مرسي مطروح وبعض المدن والقرى من مدينة الحمام شرقاً حتى مدينة السلوم غربا، مروراً بمناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة والمتاني والنجيلة وسيدي براني وبقبق وأبو زريبة.

نشاط لرياح محملة بأتربة

وتتعرض محافظة مطروح، اليوم الأحد، لنشاط حركة الرياح يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، مع وجود أتربة في الجو في ظل عدم استقرار حالة الطقس بنطاق المحافظة حتى حدود الإسكندرية.

درجات الحرارة في مطروح

وسجلت درجات الحرارة في مطروح اليوم العظمى 29 درجة، والصغرى 19، والسلوم 31 درجة و18 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، خاصة في السلوم ومرسى مطروح بنسبة 40%، وانتشار الغيوم الجزئية.

تعليق حركة الصيد في مطروح

وأكد رئيس جمعية الصيادين في مطروح نصر الله الفردي لـ«الوطن»، أن سوء الأحوال الجوية له تأثير على الصيد بسبب ارتفاع الأمواج والمد والجذر، وعدم استقرار حالة البحر، مشيرا إلى تعليق حركة الصيد لجميع المراكب في موانئ مطروح الشرقي والغربي، إضافة إلى ميناء السلوم لحين استقرار حالة البحر.