أسعار الحج المباشر 2023.. تبدأ من 300 ألف جنيه دون تذكرة السفر

قال وجية القطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ أسعار الحج المباشر 2023 تبدأ من 300 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي دون احتساب سعر ثمن تذكرة الطيران، فيما يبدأ سعر برنامج الحج المباشرة فئة 5 نجوم من 450 ألف جنيه دون احتساب سعر ثمن تذكرة الطيران.

سعر الحج المباشر 2023

وأضاف أنَّ سعر الحج المباشر 2023، أعلى من أسعار برامج الحج السياحي التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار؛ لزيادة تكلفة برامج الحج المباشر، موضحًا أنَّ الحج المباشر يستلزم إضافة إلى تكلفة برنامج الحج العادي شراء باقة خدمات حج تشمل تأشيرة الحج.

وأشار إلى أنَّ كل شركات السياحة التي تنظم برامج الحج المباشر، وتخطر وزارة السياحة والآثار بتنظيمها لتلك الرحلات، إذ يتمّ إدراج تلك البرامج عبر البوابة المصرية للحج، وربطها بالمسار السعودي الإلكتروني للحج.

شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج المباشر

وأكد أنَّ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج المباشر 2023، مسؤولة عن كل الحجاج التي تسير الرحلات لهم، كما أنها تحرر عقود مع الحجاج تشمل كل تفاصيل البرنامج منذ سفر الحجاج وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أنَّ عدد شركات السياحة التي تنظم رحلات الحج المباشر ليست بالكثيرة إذ يتطلب مجهودًا كبيرًا، فضلا عن أن شريحة المواطنين التي تقبل على السفر من خلال برامج الحج المباشر ليست بالأعداد الكبيرة.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنَّه يسمح للمواطنين الذين أدوا الحج قبل ذلك السفر لأداء الحج عبر برامج الحج المباشر، كما يسمح للسيدات دون 45 عامًا السفر لأداء الحج بمفردهنّ ودون محرم كون تأشيرات الحج المباشر خارج حصة الدولة الرسمية من تأشيرات الحج.