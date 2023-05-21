سعر طن الأرز الشعير اليوم.. كفر الشيخ والدقهلية تنتجان 81% من المحصول

سجل سعر طن الأرز الشعير، اليوم الأحد، استقراراً جديداً في نوع رفيع الحبة، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت في الأسواق والمتاجر في شتى ربوع محافظات مصر، فيما شهد نوع عريض الحبة حركة تداول جيدة، حيث سجل سعر الطن الأرز 21 ألفا و350 جنيها.

استقرار سعر طن الأرز الشعير

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير شهد استقرارا لنوع رفيع الحبة، بما يصب بالنفع على جموع المستهلكين في محافظات مصر.

وذكر، أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة سجل 21 ألفاً و350 جنيهاً، بينما استقر سعر طن رفيع الحبة عند 19ألفاً و950 جنيهاً.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد

وأوضح «عبدالغفار»، وفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق والمتاجر، لأفتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان نحو 81% من محصول الأرز في مصر كل عام، كما يتصدران زراعة محصول الأرز هذا العام 2023.