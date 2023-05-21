محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تبطين وتأهيل الترع

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إنهاء الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة لمشروعات تبطين وتأهيل الترع التي تُجرى بمراكز وقرى المحافظة، لترشيد الفاقد من المياه، ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، والمهندس جلال الدين محمد مدير عام حماية النيل.

تقديم التسهيلات

وتناول اللقاء استعراض بما يتم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه وخطة الفترة المقبلة، فضلاً عن مناقشة العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة والجهود المبذولة في هذا الشأن، لدفع هذا الملف خاصة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

مراعاة الاشتراطات الفنية

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأعمال، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في المواعيد المقررة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن واللجان المعنية بمتابعة المشروعات، كل في نطاق عمله لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ.