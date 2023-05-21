«تعليم دميـاط»: 11 ألفا و411 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

تابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بالمحافظة، والتي انطلقت أمس السبت من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية ولجنة دمياط الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة بدميـاط.

أوضح وكيل الوزارة أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي بلغت 549 طالبا، والتعليم التجاري 2602 طالبا، والتعليم الصناعي 7582 طالبا، والزراعي 572 طالب، والتعليم الفندقي 106 طلاب بإجمالي 11 ألفا و411.

تجهيز 31 استراحة لرؤساء اللجان

وأشار إلى أن تعليم دميـاط، جهز 31 استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط.