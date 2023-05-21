محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك في 6 شوارع بمركز ديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال التطوير والتجميل بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقًا لرؤية مصر 2030.

تركيب بلاط الإنترلوك في 6 شوارع

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تركيب بلاط الإنترلوك بعدد 6 شوارع بمركز ديروط من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية، إذ يجرى الاستعانة ببلاط الإنترلوك لإضفاء نوع من الشكل الجمالي للشوارع وإضفاء المظهر الحضاري لها، مشيرا إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن أعمال التطوير والتجميل تتضمن شوارع الكاشف ورمسيس والخضارة وكيلوباترا وشارع محمد حسن وشارع السلام وحارة رمضان عبدالسلام، لافتا إلى أنه جرى تكليف كل من حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس الحي لمتابعة الأعمال للتأكد من تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية والجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدائمة وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات.