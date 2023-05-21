«الداخلية» تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين في إدارة الجوازات
كتب:
محمد بركات
11:38 ص | الأحد 21 مايو 2023
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.
وجاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم، إذ استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتمّ إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.