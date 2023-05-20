تفاصيل مصرع وإصابة 17 في حوادث متنوعة خلال 24 ساعة بالمنيا

لقي شابين مصرعهما، أحدهما سقط من قطار والثاني، انقلبت به دراجة بخارية، وأصيب 15 شخصا و8 طلاب، نتيجة وقوع حادثي تصادم، وانقلاب سيارة بالطريقين الصحراوي الغربي والزراعي السريع مصر أسوان، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية في محافظة المنيا.

إصابة 12 في انقلاب سيارة بالصحراوي

وقع الحادث الأول بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي في جنوب المنيا، حيث انقلبت السيارة رقم 5916 ي س ر، تمناية، أمام مصنع السكر بقرية تونا الجبل، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بينهم 8 طلاب، وجميع المصابين من محافظة أسيوط، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

والحادث الثاني وقع في مركز سمالوط، حيث انقلبت دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أمام قرية داقوف التابعة للوحدة المحلية لإسطال، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن مصرع عبد الله محمد علي 30 عاما، مقيم بقرية داقوف.

سقوط شاب مجهول من قطار

والحادث الثالث وقع في مدينة المنيا، إذ سقط شخص مجهول الاسم والعنوان، من قطار أمام محطة سكك حديد مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه، وتبين أن عمره نحو 20 عاما، وقررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للتوصل إلى الأهلية.

والحادث الرابع والأخير، وقع في جنوب مدينة المنيا، وتحديدا بطريق الصعيد الزراعي السريع، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، بالقرب من كمين قرية بني أحمد الغربية، ما أسفر عن إصابة 3، وتم نقلهم إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.