مصرع 3 أشخاص في حوادث متفرقة بمطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حوادث متفرقة، من بينها حادثي غرق وحادث سير على الطرق الدولية في محافظة مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث، ونقلت الجثث إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل وقوع الحوادث

واستقبل مستشفى مطروح العام جثة طفل في حادث غرق يدعى راشد جبريل إبراهيم حميد 4 سنوات، عقب وفاته نتيجة سقوطه في بئر مياه بمنطقة الكيلو 8 بوادي الرمل غرب مدينة مرسي مطروح.

كما استقبلت مستشفى الحمام المركزي عبدالرحمن أحمد محمد عبداللطيف، 33 سنة، من الإسكندرية وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته بتوقف في عضلة القلب، إذ وصل جثة هامدة بعد غرقه خلال استحمامه في البحر، واستقبل المستشفى ذاته عبدالرحيم سعيد سباق، 48 سنة، من الحمام جثة هامدة بسبب انقلاب سيارة على طريق العلمين الدولي عند علامة الكيلو 170، ما أسفر عن وفاته في الحال، وجري إيداع الجثث الثلاثة في ثلاجة الموتى تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحوادث

وانتقلت مباحث قسمي شرطة مطروح والحمام إلى موقع الحوادث الثلاثة، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحوادث، والكشف عن ملابساتهم ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.