حبس المتهم بقتل جدته في الإسماعيلية 4 أيام

أمر المستشار عمرو جميل المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، بحبس صياد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جدته بغرض سرقتها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية بسبب مرروه بضائقة مالية، مشيرا إلى أنه توجه إلى منزلها لطلب بيعها بعض من ممتلكاتها وتوزيع الميراث على أبنائها، بسبب احتياجهم إلى المال، إلا أنه دخل في مشادة كلامية معها تحولت لمشاجرة بالأيدي، وسقطت على الأرض مغشية عليها.

وقال المتهم إنه استولى على أساور ذهبية كانت ترتديها المجني عليها في يديها، وخلال إيفاقتها ورؤيتها له قرر التخلص منها خنقا، ما تسبب في وفاتها على الحال، وفر هاربا.

تفاصيل القبض على المتهم

ونجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال في القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، ويدعى عبده.أ.ع 38 سنة صياد ومقيم بدائرة المركز بعد رصد تحركاته، وتواجده بمحيط مكان الجريمة وقت الحادث.

واستعاد ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية المسروقات بعد اعتراف المجني عليه بسرقتها، وإرشاده عن مكان إخفائها، وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.