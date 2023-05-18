ما حكم الإقامة عند الصلاة منفردا؟.. «الأزهر» و«الإفتاء» يوضحان

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بخصوص حكم الإقامة عند الصلاة منفردًا وهو ما أجابت عليه لجنة الفتوى، قائلة إنّ جمهور أهل العلم أكد استحباب إقامة الصلاة للمنفرد، سواء صلى الإنسان في منزله أو في مكان آخر، مستشهدا بحديث «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، «انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة».

حكم الإقامة عند الصلاة منفردًا

وفيما يتعلق بحكم الإقامة عند الصلاة منفردًا، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأنه إذا اقتصر الشخص المصلي منفردا على أذان الحى وإقامته فتكون صلاته صحيحة، والدليل على ذلك ماروي أنّ عبدالله بن مسعود الذي صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال «يكفينا أذان الحي وإقامتهم، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة».

هل تجوز الصلاة من غير إقامة؟

وفي المقابل، قال الشيخ محمود شلبي، إنّ الإقامة بالنسبة للصلاة ليست فرضا ولا واجبة وإنما هي سنة من السنن، وتكون سنة في حق المسلم إذا صلى مفردا، قائلا:«وصلى الإنسان منفردًا ومن غير إقامة فتكون صلاته صحيحة ولا شيء فيها».

وأضاف أمين الفتوى عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب بأن يُستحب للعبد المسلم أن يقيم الصلاة قبل أدائها منفردا ولكن إذا لم يفعل ذلك تكون صلاته صحيحة ولا حرج فيها، مستشهدا بقول الفقهاء ومنهم الشيخ أبو شجاعة الشافعي والذي قال «وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة».